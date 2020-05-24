«Сельта» намерена продлить аренду Смолова до конца сезона
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Испанская «Сельта» намерена продлить аренду форварда Федора Смолова до конца сезона, передает Faro de Vigo.
Напомним, чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ожидается, что турнир возобновится 8 июня. «Сельта» занимает 17 место в турнирной таблице, набрав 26 очков.
Смолов провел в Примере шесть матчей, забив один мяч.
Ранее Смолов поделился мнением о перспективах «Сельты» в чемпионате Испании.