Минспорт не примет список тренеров сборной по биатлону без подписи Драчева

Министерство спорта не примет список тренеров сборной России по биатлону без подписи президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, сообщает ТАСС.

Новый тренерский штаб был утвержден правлением СБР 20 апреля. При этом Драчев выступил категорически против назначения Роберта Кабукова тренером мужской команды, а Владимира Королькевича — женской.

По информации источника, знакомого с ситуацией, списки подписал вице-президент СБР Алексей Нуждов.

«Но Министерство спорта отвечает, что у СБР есть президент, и без его подписи кандидатуры не будут приняты. В ведомстве подчеркивают, что в СБР сначала должны договориться между собой», — отмечено в сообщении источника.

Ранее сообщалось, что вице-президент СБР высказался о ситуации с тренерами в сборной России.