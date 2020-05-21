Бутырская допустила возвращение Загитовой на лед

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская допустила возвращение прославленной российской одиночницы Алины Загитовой на лед. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, пример Елизаветы Туктамышевой ярко демонстрирует возможность в зрелом для фигурного катания возрасте достигать серьезных результатов и участвовать в борьбе за победу на крупных турнирах.

Для этого, по мнению Бутырской, Загитовой предстоит очень много трудиться и стараться навязать конкуренцию в группе Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что итальянский фигурист Даниэль Грассль в интервью «Газете.Ru» оценил изменения в стоимости четверных прыжков, введенные Международным союзом конькобежцев (ИСУ).