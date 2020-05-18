Второй футболист РПЛ заразился коронавирусом

Футболист казанского «Рубина» Константин Плиев заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

«Плиев чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. Игрок находится на самоизоляции с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал», — говорится в заявлении команды.

В нынешнем сезоне чемпионата России Плиев принял участие в 12 матчах, в которых отдал две голевые передачи.

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020 с 21 июня.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 316 тыс. человек, 1,8 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 4,8 млн.

Ранее сообщалось, что футболист московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан стал первым игроком РПЛ, у которого подтвердили коронавирус.