Экс-глава «Локомотива»: Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу возможной отставки Юрия Семина с поста главного тренера «железнодорожников». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, необдуманная смена специалиста, являющегося самым успешным за всю историю «Локомотива», может привести к необратимым последствиям.

«Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера, который будет ходить за ним и в рот заглядывать, но результата в таком случае не будет. Обидятся все болельщики, с трибун польются оскорбления. Фанаты никогда и никому не простят такого отношения к Палычу.

Затем начнется тренерская чехарда, клуб упадет на седьмые-восьмые места. Начнут меняться специалисты, это продолжится несколько лет», — сказал Наумов.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу доигровки сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).