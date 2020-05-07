Хоккеист Панарин вошел в топ-9 спортивных лиц Нью-Йорка
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин вошел в топ-9 спортивных лиц города по версии авторитетного издания The New York Post.
В тексте отмечается, что 28-летний россиянин сместил вратаря Хенрика Лундквиста с позиции самого авторитетного хоккеиста «Рейнджеров», продемонстрировав великолепный дебют в нынешнем сезоне после перехода из «Коламбуса».
Отметим, что первое место в рейтинге занял бейсболист Аарон Джадж.
Ранее сообщалось, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет определять обладателя Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.