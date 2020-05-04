«Гора» из «Игры престолов» объявил о переходе в бокс

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Исландский пауэрлифтер Хафтор Бьернссон в следующем году планирует перейти в бокс. На своей странице в Instagram спортсмен сообщил, что в 2021-м проведет дебютный боксерский поединок, а его соперником станет британец Эдди Холл. Бой пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

31-летний Бьернссон получил широкую известность благодаря роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов». Некоторое время назад он также установил абсолютный рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 501 килограмм.

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