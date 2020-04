Шарапову обвинили в нарушении карантина

Бывшую первую ракетку мира Марию Шарапову уличили в нарушении карантина во время пандемии коронавируса, сообщает Rocking Celebrity.

В сети появился снимок вечеринки, на которой экс-теннисистка и ее бойфренд Александр Гилкс отдыхают на балконе в доме на Манхэттен Бич в Лос-Анджелесе.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 203 тыс. человек, 841 тыс. выздоровела. Общее число заболевших превысило 2,9 млн. В США от инфекции умерли 54 тыс. человек.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин высказался о влиянии карантина на повседневную рутину.

