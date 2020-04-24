Объявлены дата и место проведения турнира UFC 249

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил дату и место проведения ближайшего мероприятия.

Турнир UFC 249 пройдет 9 мая на арене в американском Джексонвилле, штат Флорида. В главном поединке вечера сойдутся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Бойцы поспорят за временный пояс в легком весе.

Турнир был запланирован на 18 апреля. Соперником Фергюсона должен был стать чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Однако россиянин не смог покинуть страну и заявил, что не примет участие в турнире.

Ранее сообщалось, что Гэтжи хочет сорвать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном.

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IT'S ON. #UFC249

Публикация от ufc (@ufc)