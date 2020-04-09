Шунин: футболисты не должны думать, как доиграть чемпионат

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Голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Sport24.

По его словам, дозировка чемпионата России была бы правильным и справедливым решением.

«Конечно, закончить сезон было бы верно. Но главная задача — как это сделать. Футболисты не должны думать, как доиграть чемпионат, наша задача подойти к возобновлению турнира в хорошей форме», — сказал Шунин.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» может обменять хавбека Федерико Бернардески на голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.