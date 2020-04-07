Агент подверг критике отношения Смолова с 17-летней внучкой Ельцина

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возвращении форварда «Сельты» Федора Смолова в Москву.

Незадолго до этого спортсмен заявил, что вернулся в Россию, чтобы быть ближе к семье.

«Какой смысл ему лететь из Виго сюда, чтобы и тут сидеть одному? Думаю, он собирается нарушать карантин. Я бы предостерег всех знакомых Смолова от общения с ним. В прессе считают, что он прилетел ради дня рождения внучки Ельцина. Хотя мне не понять, как 30-летний дядя встречается с 17-летней девочкой. Не удивлюсь, если все семейство Ельциных в итоге окажется в Коммунарке... Все это не шутки.

В общем, Смолову стоит рассказать реальную версию этой истории... Скорее всего, в «Сельте» отказалась от услуг Феди», — цитирует Селюка Sport24.

Напомним, что Мария Юмашева, внучка первого президента России Бориса Ельцина, родилась 14 апреля 2002-го. В начале 2020 года СМИ писали, что Юмашева выйдет замуж за Смолова, когда ей исполнится 18 лет.

Ранее жена Семака предложила выдвинуть Путина на царство.