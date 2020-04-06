900 сотрудников «МЮ» продолжат получать зарплату в полном объеме

900 сотрудников английского «Манчестер Юнайтед» продолжат получать зарплату в полном объеме, сообщает Daily Mail.

Стоит отметить, что клуб отказался от государственной поддержки.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» во время пандемии воспользовались правительственной программой, но были раскритикованы собственными болельщиками.

Напомним, британские власти возьмут на себя 80 процентов заработной платы сотрудникам, отправленным в отпуск из-за коронавируса.