Президент «Реймса» прокомментировал самоубийство клубного врача

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Президент французского «Реймса» Жан-Пьер Кайо прокомментировал самоубийство клубного врача Бернара Гонсалеса, передает официальный сайт команды.

Напомним, 60-летний доктор был болен коронавирусом.

«Я шокирован этой новостью. Кайо — это личность из Реймса и великолепный профессионал, который покинул нас. Между нами были разногласия, но они были дружескими. Наши мысли направлены на поддержку его жены и родителей», — заявил Кайо.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 69 тысяч человек, 264 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 миллион 200 тысяч.

Ранее сообщалось о том, что больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством.