Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

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Больной коронавирусом врач «Реймса» Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что доктору было 60 лет. Гонсалес был в самоизоляции у себя дома вместе с женой. Она тоже заразилась инфекцией.

Врач объяснил мотивы своего поступка в записке, однако мэр Реймса Арно Робине не стал раскрывать ее содержание.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 68 тысяч человек, 259 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 миллион 200 тысяч.

Ранее три игрока итальянской «Фиорентины» вылечились от коронавируса.