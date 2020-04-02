Уткин: Хабиб и не думал нормально объяснить отказ от боя

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Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова отказаться от поединка с Тони Фергюсоном.

Он отметил, что понять поступок отечественного спортсмена можно.

«Но можно же объяснять свои действия нормально! Считаю, что Хабиб об этом даже не думал.

Я стал хуже думать о Хабибе вследствие всей этой истории. Какие-то его прихвостни — даже, есть вероятность, не по его команде — угрожают людям. Эта история не может вызывать ничего, кроме презрения к тому, кто все устроил... Надеюсь, это не Нурмагомедов», — сказал Уткин у себя на YouTube-канале.

Напомним, что изначально поединок был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения COVID-19. 1 апреля Нурмагомедов заявил, что бой отменен.

Ранее еще один топовый боец захотел заменить Хабиба на UFC 249.