Экс-президент «Локомотива» высказался о проблемах клубов

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением, как пандемия коронавируса скажется на российских клубах, передает «Спорт уик-энд».

Он отметил, что крупные клубы, такие как «Локомотив» и ЦСКА, хоть и потерпят убытки, но не пострадают сильно, в отличие от команд, играющих внизу турнирной таблицы чемпионата России.

«У Самары могут быть проблемы, но первый кандидат в РПЛ — «Тамбов». Мы же никогда не думали, что «Амкар» прекратит существование. Словом, все трудности — впереди», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Колосков высказался о снижении зарплат футболистов.