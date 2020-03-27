Экс-депутат спрогнозировал увеличение числа больных коронавирусом в России

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года и бывший депутат Госдумы (2011-2016) Дмитрий Носов высказался о ситуации с коронавирусом в России.

«10 000 больных коронавирусом будет в России к 5–10 апреля. И виноваты во многом мы сами. Народ воспринимает все несерьезно. Последствия могут быть ужасные», — сказал Носов в видео, опубликованном в Instagram.

Бывший спортсмен призвал всех не выходить на улицу и не контактировать ни с кем.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 26 тыс. человек, 129 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 574 тыс. В России зафиксировали 1036 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что теннисист с коронавирусом может сесть в тюрьму за нарушение карантина.