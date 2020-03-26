Глава медслужбы НХЛ: распространение COVID-19 в Северной Америке ускоряется

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Глава медицинской службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Винне Меувиссе прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, распространение инфекции по территории Северной Америки ускоряется. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Распространение коронавируса вступает в фазу быстрого ускорения в Северной Америке. Мы хотим внести свой вклад не только в защиту наших игроков, но и нашего персонала и наших болельщиков. Трудно предсказать, как будет развиваться ситуация и каковы будут сроки», — приводит слова главврача НХЛ Associated Press.

Также он подчеркнул, что американские органы здравоохранения разрабатывают директивы относительно изоляции, тестирования людей и контроля и управления ресурсами здравоохранения на подотчетной им территории.

«Если рекомендации органов здравоохранения сильно отличаются на 31 рынке, нам как лиге будет сложно выработать единый подход. Но мы можем придерживаться общего подхода и при этом следовать местным указаниям», — подчеркнул Меувиссе.

12 марта руководство НХЛ согласилось приостановить сезон на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в США и в Канаде уже зафиксировано около 55 тысяч случаев заболевания, а количество скончавшихся от вируса достигло 738.