Смолов поделился мыслями о коронавирусе

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Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов поделился мыслями о потенциальной угрозе от коронавирусной инфекции, которая распространяется по планете. Об этом Смолов написал в своем Instagram.

По его словам, в «Сельте» все было великолепно до того момента, пока вирус не начал активное развитие на территории континента.

Также Смолов заявил, что после окончания пандемии мир станет лучше.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон оценил возможное возвращение полузащитника каталонской «Барселоны» Филипе Коутиньо, который в настоящее время на правах аренды выступает за мюнхенскую «Баварию», в английский чемпионат.