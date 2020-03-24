Хабиб готовится узнать место проведения боя против Фергюсона

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов готовится узнать место проведения боя против американского бойца смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсона. Соответствующее фото 31-летний спортсмен опубликовал в своем Instagram.

Напомним, что бой запланирован на 18 апреля 2020 года.

Местом проведения мероприятия была объявлена арена «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, однако позже бойцовская организация приняла решение о переносе.

Ранее сообщалось, что глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев предложил провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в ангаре.