Врач сборной России по футболу назвал лучший способ борьбы с коронавирусом
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Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов назвал лучший способ борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает «СЭ».
По его мнению, наиболее действенный метод противостоять новой угрозе — качественный сон.
Специалист назвал сон лучшим восстановителем, а также порекомендовал увеличить потребление витамина D, которой отвечает в организме человека за иммунную систему.
Напомним, что в России заразились коронавирусной инфекцией уже более 400 человек.
Ранее сообщалось, что бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался о вынужденной паузе в Российской премьер-лиге (РПЛ)