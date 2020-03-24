Врач сборной России по футболу назвал лучший способ борьбы с коронавирусом

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Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов назвал лучший способ борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, наиболее действенный метод противостоять новой угрозе — качественный сон.

Специалист назвал сон лучшим восстановителем, а также порекомендовал увеличить потребление витамина D, которой отвечает в организме человека за иммунную систему.

Напомним, что в России заразились коронавирусной инфекцией уже более 400 человек.

Ранее сообщалось, что бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался о вынужденной паузе в Российской премьер-лиге (РПЛ)