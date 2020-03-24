Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится без зрителей
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Поединок российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона состоится без зрителей, сообщает Yahoo! Sports.
Об этом проинформировал глава UFC Дана Уайт. Промоушен вынужден пойти на закрытие мероприятия из-за пандемии коронавируса.
«Я знаю, знаю, где пройдет бой. Но я еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», — заявил он.
Ранее сообщалось, что глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона.