Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится без зрителей

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Поединок российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона состоится без зрителей, сообщает Yahoo! Sports.

Об этом проинформировал глава UFC Дана Уайт. Промоушен вынужден пойти на закрытие мероприятия из-за пандемии коронавируса.

«Я знаю, знаю, где пройдет бой. Но я еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», — заявил он.

Ранее сообщалось, что глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона.