Тарасенко и Барбашев сыграли с ведущей «Сент-Луиса» в детскую игру

Российские хоккеисты «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко сыграли с клубной ведущей Карли Лоуренс в детскую настольную игру, сообщает Sport24.

Игра называется «Голодные-голодные бегемоты» («Hungry Hungry Hippos»). Примечательно, что первая партия завершилась победой ведущей, а вот во втором раунде победу одержал Барбашев.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) была приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ.

And today's fan-voted video is... @Barbashev2295 and @tara9191 playing Hungry Hungry Hippos! pic.twitter.com/cKp3iLgXpk