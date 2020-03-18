В УЕФА настроены оптимистично по поводу переноса Евро на 2021 год

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин настроен оптимистично в вопросе о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год вследствие угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, сложившиеся трудности могут потянуть за собой шлейф проблем сроком на несколько месяцев или лет, однако совместными усилиями с национальными федерациями все возникшие вопросы обязательно будут решены.

Напомним, что новые даты проведения континентального первенства — с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов высказался о решении УЕФА перенести чемпионат континента на 2021 год из-за коронавируса.