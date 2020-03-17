УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет финалы еврокубков из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Marca.

По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы — 24 июня.

17 марта УЕФА проходит видеоконференцию с участием руководителей футбольных ассоциаций стран, клубов и лиг. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 80 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 185 тысяч. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где выявлено более 25 тысяч случаев заражения.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила решение УЕФА перенести чемпионат Европы с 2020 года на 2021 год.