Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год
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Чемпионат Европы по футболу — 2020 перенесен на 2021 год, сообщает ТАСС.
Информацию о переносе турнира сообщил Футбольный союз Норвегии. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) еще не объявил окончательное решение.
«УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы на 2021 год. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля», — сказано в заявлении.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию, связанную с последними событиями.
Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу могут перенести на конец осени 2020 года.