Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год

<img src="//img.gazeta.ru/files3/223/13008223/2020-03-16T161023Z_986048641_RC24LF94QKHN_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOCCER-EURO-pic905-895x505-75583.jpg">

Чемпионат Европы по футболу — 2020 перенесен на 2021 год, сообщает ТАСС.

Информацию о переносе турнира сообщил Футбольный союз Норвегии. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) еще не объявил окончательное решение.

«УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы на 2021 год. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля», — сказано в заявлении.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию, связанную с последними событиями.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу могут перенести на конец осени 2020 года.