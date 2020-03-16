Названа вероятная дата возобновления сезона в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) может возобновить сезон не позднее 15 мая, сообщает журналист TSN Джино Реда в Twitter.
Отмечается, что хоккеисты приступят к тренировкам 29 апреля, проведя двухнедельный тренировочный лагерь до возобновления чемпионата.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 1176 тысяч. В США зафиксированы 3,5 тысячи случаев заражения.
Ранее сообщалось, что НХЛ разрешила игрокам вернуться на родину при условии соблюдения карантина.