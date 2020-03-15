Жена тренера «Арсенала» рассказала о его самочувствии после заражения коронавирусом
Жена главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты Лорена Бернал рассказала о самочувствии специалиста, который заражен коронавирусом, передает «Спорт-Экспресс».
О заражении специалиста стало известно ночью 13 марта. В тот же день руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение приостановить чемпионат до начала апреля из-за пандемии коронавируса.
«Мой муж чувствует себя хорошо, он в порядке. У него были симптомы вируса, но симптомы никогда бы не помешали ему делать свою работу. Слегка повышенная температура, какие-то боли, но и только», — заявила супруга тренера.
Она также отметила, что сама она и дети чувствуют себя хорошо.
Ранее сообщалось, что «Атлетик» выразил благодарность врачам.