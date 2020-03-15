Жена тренера «Арсенала» рассказала о его самочувствии после заражения коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/625/13002625/2020-03-12T223814Z_750074005_RC2MIF95F4JI_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-ARTETA-pic905-895x505-63054.jpg">

Жена главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты Лорена Бернал рассказала о самочувствии специалиста, который заражен коронавирусом, передает «Спорт-Экспресс».

О заражении специалиста стало известно ночью 13 марта. В тот же день руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение приостановить чемпионат до начала апреля из-за пандемии коронавируса.

«Мой муж чувствует себя хорошо, он в порядке. У него были симптомы вируса, но симптомы никогда бы не помешали ему делать свою работу. Слегка повышенная температура, какие-то боли, но и только», — заявила супруга тренера.

Она также отметила, что сама она и дети чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что «Атлетик» выразил благодарность врачам.