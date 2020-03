Боксер Усик сделал селфи со своим оппонентом

Украинский боксер Александр Усик сделал селфи со своим оппонентом, британцем Дереком Чисорой во время традиционной дуэли взглядов. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Matchroom Boxing.

Напомним, что бой пройдет 23 мая в Лондоне. Травма украинского спортсмена не позволила состояться поединку в марте, как было запланировано изначально.

Ранее сообщалось, что поединок чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артура Бетербиева против представителя Китая Мэн Фаньлуня может быть перенесен из-за угрозы распространения коронавируса

Press conference ✅



Tickets on sale now to Fight Pass members and on general sale tomorrow at midday via @StubHubUK and @TheO2! #UsykChisora pic.twitter.com/nD6JgpuZEr