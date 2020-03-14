ФИФА рекомендовала перенести международные матчи в марте и апреле
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Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла рекомендацию перенести международные матчи, которые должны пройти в марте и апреле, сообщает ТАСС.
Такие меры связны с распространением коронавирусной инфекции.
При этом окончательное решение о проведении товарищеских матчей между национальными сборными будут принимать организаторы поединков и соответствующие футбольные ассоциации.
Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила клубам не отпускать футболистов на матчи сборных.