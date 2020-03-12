Трамп призвал отменить Олимпиаду-2020
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Президент США Дональд Трамп призвал отменить Олимпиаду-2020, которая должна пройти в Токио, сообщает Reuters.
Глава США отметил, что официальные лица должны рассмотреть вопрос о переносе данного события на 2021 год из-за коронавируса.
Многие спортивные мероприятия были отменены из-за коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи.
Ранее сообщалось о том, что чемпионат Нидерландов по футболу остановлен до конца марта.