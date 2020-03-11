«ПСЖ» одолел «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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«ПСЖ» обыграл «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижского клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в матче открыл «ПСЖ», отличился бразильский нападающий Неймар на 28-й минуте. В компенсированное к первому тайму время еще один мяч французской команды забил Хуан Бернат.

Первый матч завершился победой дортмундской команды со счетом 2:1, итоговый результат по сумме двух игр — 3:2 в пользу «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Боруссия» объявили составы на матч Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«ПСЖ» (Франция) — «Боруссия» (Германия) — 2:0

Голы: 1:0 — Неймар, 28; 2:0 — Бернат, 45+1.