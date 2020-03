Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.

Напомним, соревнования должны были пройти с 16 по 22 марта.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 66 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 118 тысяч.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию каронавируса.



Ранее фигуристка Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу.

BREAKING | The World Figure Skating Championships, scheduled to begin next week in Montreal, have been cancelled due to the coronavirus outbreak



Story coming pic.twitter.com/o6DQ5egn5C