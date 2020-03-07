Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в игре с «Вашингтоном»
«Питтсбург Пигвинз» проиграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Кэпиталз». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин набрал в матче одно очко, забросив шайбу. Российские форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук полезными действиями не отметились и очков не набрали.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на первое место в списке снайперов НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пигвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5
0:1 — Дауд (Хэтэуэй, Паник), 01:52;
0:2 — Бекстрём (Врана, Оши), 16:15;
0:3 — Паник (Дженсен, Дауд). 18:38;
0:4 — Дауд (Хагелин), 40:34;
1:4 — Кросби (Шири). 45:09;
2:4 — Малкин (Хёрнквист, Цукер), 52:16;
2:5 — Оши, 53:12.