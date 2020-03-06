Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
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Российский нападающий Илья Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон Кэпиталз».
Форвард смог отличиться в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Ковальчук поразил ворота соперников во втором периоде встречи.
Стоит отметить, что в этой же игре Ковальчук отдал голевую передачу, тем самым помогая открыть счет в матче.
Ранее сообщалось, что Панарин и Ковальчук обменялись передачами в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон».