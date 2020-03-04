Поле в Ярославле перед матчем Кубка России находится в плохом состоянии
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Twitter-аккаунт екатеринбургского «Урала» выложил фотографии футбольного поля в Ярославле перед четвертьфинальным матчем Олимп-Кубка России против местного «Шинника».
На снимках видны проплешины газона, на котором футболисты будут бороться за право выйти в финал национального кубка.
Напомним, что стартовый свисток в Ярославле прозвучит 4 марта в 19:30 по московскому времени.
Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко отказал своей бывшей команде и столичному ЦСКА в праве на ошибку в дерби.
March 4, 2020