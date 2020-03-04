«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии

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«Ливерпуль» потерпел поражение от лондонского «Челси» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Виллиан и Росс Баркли.

Соперник «Челси» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки. Финал Кубка Англии пройдет 23 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что английские клубы готовы играть без зрителей из-за коронавируса.

Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала

«Челси» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 2:0

Голы: 1:0 — Виллиан, 13; 2:0 — Баркли, 64.