«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
close
«Ливерпуль» потерпел поражение от лондонского «Челси» в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Виллиан и Росс Баркли.
Соперник «Челси» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки. Финал Кубка Англии пройдет 23 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что английские клубы готовы играть без зрителей из-за коронавируса.
Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала
«Челси» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 2:0
Голы: 1:0 — Виллиан, 13; 2:0 — Баркли, 64.