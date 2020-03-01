Драчев оценил результаты сборной России на ЧЕ по биатлону

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил результаты сборной России на чемпионате Европы по биатлону, передает РИА «Новости».

Напомним, что россияне стали вторыми в медальном зачете, завоевав две золотые и две серебряные медали.

«Не получилось стать первыми, но мы не расстраиваемся. Главное, что мы показали борьбу. Ирина Кручинкина, которая ранее перешла в сборную Белоруссии из России, отняла у нас лидерство. Это не страшно. Она показала хороший результат», — заявил Драчев.



Ранее российская биатлонистка Кристина Резцова взяла серебро в гонке преследования на чемпионате Европы.