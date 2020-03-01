Испанские фанаты вновь оскорбляли украинского футболиста
Украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля вновь подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Райо Вальекано» в матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании.
Во время игры болельщики скандировали: «Зозуля — коммунист». Сам футболист провел на поле 75 минут и не отметился результативными действиями.
В матче первого круга против «Райо Вальекано» фанаты обвиняли украинца в нацизме. Встреча была прекращена, а сам футболист в подтрибунном помещении расплакался.
Ранее сообщалось, что фанаты «Реал Сосьедада» обвинили украинского футболиста в нацизме.