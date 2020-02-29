Боец UFC Анкалаев дал прогноз на поединок Хабиба против Фергюсона

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев дал прогноз на поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Напомним, бой состоится 19 апреля.

«Я смотрю бои Хабиба. В поединке с Тони Фергюсоном буду болеть за него. Не думаю, что Хабиб проиграет. Будет тяжело, но я считаю, что он «сделает» Тони», — сказал спортсмен в интервью «Газете.Ru».



В смешанных единоборствах Анкалаев провел 13 поединков. 12 раз он побеждал, но однажды проиграл.

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