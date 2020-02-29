Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/511/12969511/RIAN_6172830.HR-pic905-895x505-2777.jpg">

Российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал золото в спринтерской гонке на чемпионате Европы.

Елисеев показал результат 23.46,4, но при этом он промахнулся единожды на огневом рубеже. На втором месте оказался биатлонист из Латвии Андрей Расторгуев, а бронзу выиграл норвежец Александер Фьелд Андерсен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что президент СБР проведет встречу с руководством IBU по делу Логинова.