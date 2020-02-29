Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы
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Российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал золото в спринтерской гонке на чемпионате Европы.
Елисеев показал результат 23.46,4, но при этом он промахнулся единожды на огневом рубеже. На втором месте оказался биатлонист из Латвии Андрей Расторгуев, а бронзу выиграл норвежец Александер Фьелд Андерсен.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что президент СБР проведет встречу с руководством IBU по делу Логинова.