Клопп выразил признательность Вернеру за теплые слова о «Ливерпуле»

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Немецкий специалист Юрген Клопп выразил признательность нападающему «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру за теплые слова о «Ливерпуле». Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, данные слова в настоящее время никак не могут поспособствовать трансферу перспективного футболиста в мерсисайдского клуба.

«Мне нравится, когда игроки позитивно высказывается о клубе. Приятно слышать такое от Вернера, но о большем я пока сказать не могу», — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью с «Зальцбургом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд.