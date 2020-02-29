«Лестер» проиграл «Норвичу» в матче 28-го тура АПЛ
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В очередном матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Норвич» оказался сильнее «Лестер Сити».
Встреча прошла в Норвиче на стадионе «Карроу Роуд» в присутствии 27 010 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол на свой лицевой счет оформил Джамал Льюис, поразивший ворота оппонентов в середине второй половины игры.
После этой победы «канарейки» набрали 21 очко, что правда не помогло им покинуть последнюю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.
Подопечные Брендана Роджерса с 50 очками сохранили за собой третье место.
Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился мнением об игре против столичного «Локомотива».