«Лестер» проиграл «Норвичу» в матче 28-го тура АПЛ

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В очередном матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Норвич» оказался сильнее «Лестер Сити».

Встреча прошла в Норвиче на стадионе «Карроу Роуд» в присутствии 27 010 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на свой лицевой счет оформил Джамал Льюис, поразивший ворота оппонентов в середине второй половины игры.

После этой победы «канарейки» набрали 21 очко, что правда не помогло им покинуть последнюю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

Подопечные Брендана Роджерса с 50 очками сохранили за собой третье место.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился мнением об игре против столичного «Локомотива».