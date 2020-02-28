Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Пары 1/8 финала:
«Истанбул Башакшехир» (Стамбул, Турция) — «Копенгаген» (Копенгаген, Дания);
«Олимпиакос» (Пиреи, Греция) — «Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон, Англия);
«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — «Байер» (Леверкузен, Германия);
«Вольфсбург» (Вольфсбург, Германия) — «Шахтер» (Донецк, Украина);
«Интер» (Милан, Италия) — «Хетафе» (Хетафе, Испания);
«Севилья» (Севилья, Испания) — «Рома» (Рим, Италия);
ЛАСК (Линц, Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия).
Соперник швейцарского «Базеля» определится в матче между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Зальцбургом».
Ранее сообщалось, что встреча «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесен из-за штормового предупреждения.