Итальянская полиция не нашла улик применения допинга россиянами

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Российское посольство в Италии заявило, что первичные результаты обыска в номерах российских биатлонистов говорят об отсутствии улик, которые могли бы указывать на использование ими допинга, передает РИА «Новости».

22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и Александра Касперовича. Позднее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что инцидент связан с проблемами с аккредитацией у специалиста и с допинговым делом Логинова. Стало известно, что Касперович использовал украинскую аккредитацию.

В посольстве заявили, что в ходе обыска были изъяты телефоны и ноутбуки Логинова и Касперовича.

«Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют», — говорится в сообщении посольства.

Представители дипмиссии отметили, что обыски были инициированы прокуратурой Больцано. В ордере сообщается, что представитель Международного союза биатлонистов (IBU) сообщил о возможном наличии улик, которые свидетельствует об использовании российским биатлонистами допинга. В Италии использование запрещенных веществ является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее сообщалось, что Логинов задумался о завершении карьеры из-за постоянных нападок.