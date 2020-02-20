Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ
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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
«Тренерский штаб национальной команды склоняется к тому, что эстафетную гонку побегут Никита Поршнев, Карим Халили, Матвей Елисеев и Александр Логинов», — цитирует Драчева ТАСС.
Мужская эстафетная гонка пройдет 22 февраля.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты Лариса Куклина и Матвей Елисеев заняли седьмое место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.