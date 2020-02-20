Овечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в регулярных сезонах заокеанского чемпионата. Его слова передает Sport24.

По словам 34-летнего россиянина, в настоящее время «столичным» необходимо задуматься над тем, как увеличить качество своей игры пери матчами на вылет, а также не получать травм.

Также Овечкин считает, что никто особо и не задумывается над очередным голевым рубежом в его исполнении.

Ранее сообщалось, что череповецкая «Северсталь» оказалась сильнее московского «Динамо».