Зидан назвал обидной ничью с «Сельтой» Смолова

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал обидной ничью с «Сельтой» в рамках 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает As.

По его словам, терять два очка в домашнем матче против аутсайдера неприемлемо.

«Я испытываю удовлетворение от того, что мы делали на поле. В то же время, крайне обидно вот так терять два очка. Мы заслуживали сегодня большего», — сказал французский специалист.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» за финансовые махинации могут лишить титула чемпионов Английской премьер-лиги сезона-2013/14.