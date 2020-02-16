«Ливерпуль» гарантировал себе попадание в ЛЧ за 7 месяцев до ее старта

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«Ливерпуль» гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов за семь месяцев до ее старта. Об этом сообщает Sport24.

В матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу подопечные Юргена Клоппа в гостях сумели одолеть «Норвич», идущий на последнем месте в турнирной таблице.

После этой игры «красные» набрали 77 очков. Таким образом, действующие победители главного клубного европейского турнира за семь месяцев до старта нового сезона сумели в него квалифицироваться.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» разгромил бременский «Вердер».