Александр Емельяненко подарил Рамзану Кадырову чемпионский пояс
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Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко передал главе Чечни Рамзану Кадырову чемпионский пояс, полученный за победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
В настоящее время боец готовится в Грозном к бою против Магомеда Исмаилова на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107, который пройдет 3 апреля в Москве.
В чеченской столице Емельяненко пообщался с одним из руководителей «Ахмата» Абузайдом Висмурадовым. Во время разговора он передал в подарок Кадырову чемпионский пояс.
Ранее боец MMA Александр Шлеменко заявил, что Емельяненко может провалить подготовку к бою против Исмаилова.